Le Forum des Halles brièvement évacué après la présence de sacs suspects

Le vaste centre commercial du Forum de Halles, au centre de Paris, a été brièvement évacué jeudi après la découverte de deux sacs suspects, des chiens dressés à la détection d'explosifs "ayant marqué un arrêt" avant que les doutes soient levés, a-t-on appris de source policière.

Plus de 600 personnes ont été évacuées peu avant 13H00 après que "des chiens du service privé de sécurité du Forum ont marqué l'arrêt sur deux sacs", selon une source policière. Le laboratoire scientifique de la préfecture de police s'est rendu sur place et le "danger est écarté", selon cette même source.

La mesure d'évacuation "est très rare" lorsque des colis abandonnés sont découverts dans les centres commerciaux, gares ou aéroports, les autorités privilégiant généralement la mise en place d'un périmètre de sécurité, a indiqué cette source. "Cette fois c'est parce que les chiens renifleurs d'explosifs ont marqué l'arrêt qu'il y a eu un dispositif déployé", a-t-elle dit à l'AFP.

A la préfecture de police "on a pris ça très, très au sérieux", a-t-elle ajouté. Le laboratoire scientifique s'est rendu immédiatement sur place et a effectué une "levée de doute", les colis se révélant "sans danger".

"On était au niveau moins 3 (du centre commercial) quand on a entendu dans les haut-parleurs un message nous disant d'évacuer et de sortir du Forum à cause d'un colis suspect. Il y avait du monde mais ça s'est bien passé", a raconté à l'AFP Sarah, 23 ans, venue "faire du shopping".

"Ensuite, des agents de sécurité et des policiers nous ont dit de quitter l'aile dans laquelle nous étions. Ca a duré 10-15 minutes", a-t-elle ajouté.

Depuis 2015, la France a été la cible d'attaques jihadistes ayant fait 241 morts. Selon les autorités, la menace terroriste demeure à un niveau élevé.

