Béliers et Verseau se la coulent douce dans l'horoscope de ce vendredi 3 novembre

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Journée tranquille durant laquelle rien ne presse. Se lever tardivement, se laisser rêver. Un vent de désinvolture flotte dans votre esprit et c'est parfois nécessaire.

Taureau

Les faux prophètes vous énervent au plus haut point. Surtout ceux qui font feu de tout bois pour profiter d'une naïveté passagère.

Gémeaux

Le sport pourrait être un bon moyen d'exorciser cette hargne qui vous poursuit depuis quelques semaines déjà. Un sport demandant de la ténacité ne serait pas du luxe.

Cancer

Journée de récupération avant un grand élan sur une période de trois semaines à venir. Il y aura du " dénivelé " dans les rapports professionnels dès demain. La tâche risque d'être un peu ardue.

Lion

Vous refuserez d'être condamné à l'impuissance à cause d'un problème matériel qui vous paralyse complètement aujourd'hui. Vous frôlerez la catastrophe mais au dernier instant la grâce passe et tout rentre dans l'ordre.

Vierge

Une journée à piaffer d'impatience devant certaines échéances que vous aimeriez bien anticiper. Il y a bien des mystères que vous aimeriez mettre en lumière!

Balance

La famille est le centre de vos préoccupations et comment veiller au bien-être général. Votre rôle d'éducateur vous pousse à toujours plus discerner les talents des uns et des autres, les valoriser par l'effort et la pratique.

Scorpion

Il serait bon de veiller au bon usage de votre véhicule, voir respecter la vitesse. La lecture de votre thème indique une rupture de trajectoire voire d'accident.

Sagittaire

Vous vous sentez parfois à la croisée des chemins mais que faire? vous avez du mal à vous renouveler. Le climat ambiant n'est pas porteur. Vous vous sentez au bout du rouleau.

Capricorne

Énervé? écoutez-nous plus souvent… la musique adoucissant les moeurs, cette journée qui vous pousse à l'attaque n'est qu'une parenthèse néfaste. Vous pouvez toujours réagir en prenant du temps pour vous à ne rien faire.

Verseau

Journée qui passera à vive allure… Les amitiés sont favorisées et les petites surprises vous cernent avant ce soir.

Poissons

Sur tous les fronts vous désirerez être présents. En bon petit soldat vous souhaitez être reconnu à votre juste valeur. Les astres dopent votre pouvoir de puissance dans le travail.