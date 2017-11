Des milliers de legos au musée Maritime de Rouen

Le Musée Maritime de Rouen (Seine-Maritime) expose deux créations de l'association rouennaise Les briques en folies jusqu'au 26 novembre 2017: ces fous de legos se sont inspirés du port d'Honfleur et de San Francisco pour créer ces deux maquettes truffées de détails!

Le Musée Maritime de Rouen collabore de longue date avec l'association Les briques en folies qui rassemble de grands fans de legos. Après avoir exposé une scénographie sur les vikings, le port de Rouen en miniature et une reproduction de l'Armada en Lego, le musée accueille actuellement deux maquettes: le Golden Gate et Alcatraz et le port de Honfleur.

Vue plongeante sur Honfleur

"Pour créer cette maquette, nous avons procédé à un reportage photographique en amont, nous avons aussi utilisé les photographies aériennes de Google maps pour rester fidèles aux lieux mais ce n'est pas un vrai travail de maquettiste, nous sommes contraints par le matériel lui-même: la brique lego", explique Didier Bruel, président de l'association. Pour cette maquette, Didier et Stéphane Fouisnet se sont partagés le travail. Stéphane s'est consacré au quai Sainte-Catherine et à la lieutenance, alors que Didier a conçu le port et le quai Saint-Étienne. "Nous tâchons de créer un décor authentique, en s'attachant aux détails. La ville est peuplée de personnages et de saynètes amusantes". Didier et Stéphane s'amusent en effet à glisser d'insolites anecdotes: Omer Simpson ou encore un batman en maillot de bain et bouée de canard. "On s'amuse vraiment à créer ces maquettes et on souhaite transmettre ce plaisir aux visiteurs qui viendront la voir"

Des fous de legos

"Les fous de legos", c'est comme ça que s'appellent entre eux les membres de l'association Les briques en folie. Crée à l'initiative de Stéphane Fouisnet et Didier Bruel. "Le groupe existe depuis longtemps mais pour pouvoir organiser nos nombreuses animations en magasin, en centre culturel, en médiathèque, il nous fallait créer une structure, explique Didier Bruel. Toutes nos animations s'organisent autour du lego. Nous créons aussi régulièrement des maquettes et nous avons eu l'occasion d'exposer sur 700 m2 dernièrement à la foire de Rouen toutes nos créations. L'association rassemble une quarantaine de membres liés par une même passion: le lego! Chacun a sa spécialité: les trains, l'univers médiéval, les super héros, Star Wars...l'essentiel c'est d'avoir de la créativité et de l'imagination". Ce groupe a pu croître et s'enrichir de nouveaux membres grâce aux réseaux sociaux et certains des membres de l'association vivent à l'autre bout du monde.

Des expositions de legos

"Depuis 2003, nous avons mené une cinquantaine d'expositions. Dernièrement, nous avons eu la chance d'exposer à la convention internationale Lego le mois dernier au Danemark et c'est la maquette d'Honfleur que nous avions emmené histoire de promouvoir notre Normandie, mais nous répondons aussi à des commandes. Le port de Honfleur qui est actuellement présenté au musée finira sans doute ses jours à Honfleur même, nous sommes en pourparlers avec la ville de Honfleur. La plupart de nos créations sont itinérantes."

Un défi sans cesse renouvelé

"Il est difficile de compter nos heures de travail sur cette maquette, concède Didier Bruel, c'est une vraie passion à laquelle on consacre une grosse partie de nos temps libre mais c'est un exutoire et une activité saine". Avec la maquette d'Alcatraz ils relèvent une autre forme de défi. "L'échelle n'est plus la même. Nous n'utilisons plus les personnages comme étalon, elle est beaucoup plus petite. Cela nous oblige à forcer notre créativité. C'est un vrai casse-tête de dépasser les contraintes du matériel. Sur internet avec nos followers nous organisons régulièrement des concours pour stimuler notre créativité, c'est bien sur notre atout majeur."

Pratique. Tous les jours sauf lundi de 14 à 17h. Jusqu'au 26 novembre. Musée Maritime de Rouen. Tarifs 0 à 3,5€. 02 32 10 15 51