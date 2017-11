[notre dossier ] Stationnement : quelques bons plans pour éviter le casse-tête

Approcher du centre-ville rouennais (Seine-Maritime) en voiture peut vite relever d'une mission impossible pour se garer. Pour éviter de se compliquer la vie, il existe quelques alternatives.

Libérer le centre-ville des voitures, la tendance n'est pas nouvelle. Il est de plus en plus difficile de trouver des places gratuites à Rouen (Seine-Maritime). Un choix assumé par les collectivités pour désengorger le centre-ville. "Je me suis évertué à faire en sorte que les places de stationnement ne soient pas envahies par des voitures ventouses", affirme Christophe Duboc, conseiller municipal à la mairie de Rouen, délégué au stationnement. "Nous ne sommes pas dans une politique d'interdiction mais d'incitation, nous développons une offre d'alternatives, transport en commun, vélo, pour que les gens puissent faire un choix", poursuit Catherine Goniot, la directrice générale adjointe du département espace public et mobilité durable à la Métropole.

L'île Lacroix

Pour les inconditionnels de la voiture, ou ceux pour qui l'offre de transport en commun ne serait pas adaptée, il reste quelques options pour se stationner à proximité du centre sans se ruiner. "Je me gare sur l'île Lacroix car c'est gratuit, raconte Laëtitia, une automobiliste. En tournant un peu, on arrive toujours à trouver une place, je préfère même aller jusqu'à la piscine si besoin et marcher après." Parmi les autres rues gratuites, celles à proximité de la préfecture, la rue de Buffon ou encore la rue Lecat. Les places y sont rares mais très appréciées notamment des étudiants pour leur absence d'horodateurs. Toujours rive droite, il est aussi possible de se garer dans quelques rues au-dessus du CHU sans débourser une pièce : une partie de la rue Eau-de-Robec ou la rue des Capucins.

Les bons plans pour éviter de perdre trop de temps à chercher une place à proximité du centre-ville rouennais. - Tendance Ouest

Rive gauche, la zone autour du commissariat de police est en partie gratuite dans le quartier Brisout de Barneville. Amandine travaille quai Cavelier de la Salle, elle se déplace principalement en transports en commun mais lorsqu'elle a besoin, elle arrive à trouver de la place dans les zones résidentielles du quartier. "J'arrive vers 7h45, quand les gens qui habitent là partent travailler mais à partir de 9h il n'y a plus de place", indique-t-elle.

Parkings relais

Le plus simple pour éviter les complications reste de se garer dans l'un des dix-huit parkings relais de l'agglomération et de prendre les transports en commun. Comptez environ 25 minutes par exemple pour rejoindre le centre-ville depuis le parking du Zénith. "Le système de parkings relais est de plus en plus connu et de plus en plus utilisé", explique Catherine Goniot. Celui du Mont Riboudet est rempli à 83,7% en moyenne en 2017.

Chaque jour, 55 000 à 60 000 véhicules entrent à Rouen. Pour réguler ce flux, "il manque cruellement de parkings relais", concède Christophe Duboc, conseiller municipal à la mairie de Rouen, délégué au stationnement. Un projet de nouveau parking est dans les cartons de la Métropole à la plaine de la Ronce dans le cadre du prolongement de la ligne F1 à Isneauville. Des réflexions sont aussi en cours pour une autre construction à l'est de Rouen.

