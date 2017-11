Mesnil-Guillaume: Trois femmes intoxiquées au monoxyde de carbone

Trois femmes ont été légèrement intoxiquées par des dégagements de monoxyde de carbone, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2017, au Mesnil-Guillaume près de Lisieux (Calvados).

Heureusement, les victimes n'ont été que légèrement touchées par ces dégagements de monoxyde de carbone, gaz inodore et invisible, mais mortel. On a donc frôlé le drame, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2017, au Mesnil-Guillaume près de Lisieux (Calvados). Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital le plus proche. Trois chiens ont en revanche eu moins de chance, ils ont été retrouvés morts par les secours.

Les pompiers appellent à la prudence

À l'origine de l'accident, un groupe électrogène visiblement en mauvais état mis en route par les victimes. Un incident qui permet aux pompiers de rappeler quelques consignes utiles pour éviter ce type de drame. "Il faut éviter d'utiliser des appareils de chauffage qui pourraient être anciens ou en mauvais état, il faut également penser à faire procéder au ramonage de vos conduits de cheminées et de poêles. Enfin en cas de maux de tête ou des nausées, les occupants doivent aérer la maison, en sortir et appeler les secours très rapidement"

