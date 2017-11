Exclusion des Républicains confirmée pour Édouard Philippe et Sébastien Lecornu

Cinq membres des Républicains pro-Macron ont été expulsés officiellement du parti, lors d'un nouveau bureau politique, mardi 31 octobre 2017. Parmi eux, l'ancien président du conseil départemental de l'Eure Sébastien Lecornu.

Cette fois, le quorum était atteint pour que la décision du bureau politique des Républicains soit actée. Il s'est à nouveau réuni mardi 31 octobre 2017 pour statuer sur le sort de cinq de ses membres qui ont rejoint le gouvernement d'Emmanuel Macron ou qui ont clairement affiché leur soutien à l'Assemblée nationale. Parmi eux, l'ancien président du conseil départemental de l'Eure Sébastien Lecornu, désormais secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire. Il a été officiellement exclu de son parti au même titre que Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, Franck Riester et Thierry Solère, députés.

C'est la "conséquence de leur ralliement individuel à la majorité présidentielle, de la création d'un groupe dissident à l'Assemblée nationale, du soutien apporté à des candidats contre les candidats investis par Les Républicains aux élections législatives ou pour s'être présenté sur des listes La République en Marche aux élections sénatoriales", précise le parti dans un communiqué.

• Lire aussi: Bureau politique des Républicains: "Le parti glisse vers la droite", selon la maire de Fécamp



Le "départ" d'Édouard Philippe

Le bureau politique précise qu'il rappelle avoir pris acte du départ d'Édouard Philippe du parti le 24 octobre 2017, du fait qu'il est devenu le chef de la majorité. Choix de vocabulaire différent pour un résultat identique.

A LIRE AUSSI.

LR temporise 8 jours avant d'exclure Philippe et Darmanin

LR: l'exclusion des responsables pro-Macron reportée à l'automne

"Les Républicains" tranchent sur les Macron-compatibles

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime

"J'ai reçu ma convocation d'exclusion" (Thierry Solère/LR)