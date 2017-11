Le patrimoine maritime du Havre s'invite à la Transat

Le 01 novembre 2017 à 10:47 Par : Gilles Anthoine

Le village de la Transat Jacques Vabre est ouvert jusqu'au 4 novembre 2017 au Havre (Seine-Maritime). Tout autour du bassin Vatine, des stands commerciaux et de sponsors attendent les visiteurs. Dans le bassin, les voiliers de la course mais également des voiliers plus anciens dont le Marie-Fernand (voilier havrais de 1894).