Ligue des champions: le PSG et le Bayern en 8e de finale

Le Paris SG et le Bayern Munich se sont qualifiés mardi pour les 8e de finale de la Ligue des champions grâce à leurs victoires respectivement contre Anderlecht (5-0) et le Celtic Glasgow (2-1), dans le groupe B.

Le PSG a battu Anderlecht et conservé sa première place du groupe B grâce à un triplé de Kurzawa et des buts de Verratti et Neymar. Le club allemand s'est imposé à Glasgow avec des buts de Coman et Javi Martinez, contre un but de McGregor.

A LIRE AUSSI.

C1 - Le Paris SG, enfin paré à tutoyer les sommets?

Ligue 1: Cavani et Silva pour le titre du meilleur joueur

Trophées UNFP: Cavani, Bernardo Silva, Lacazette ou Verratti pour le titre de Meilleur joueur

Ligue 1: le PSG perd très gros à Nice

Ligue des champions: message envoyé par le PSG, accusé de réception dans 15 jours