Michael Leclere, réalisateur à Rouen : "donner par l'image une voix à ceux qui n'en ont pas"

Réalisateur de 32 ans installé à Rouen (Seine-Maritime), Michael Leclere travaille au quotidien avec des publics oubliés de notre société, voire marginalisés.

Michael Leclere a fait de la réalisation de clips musicaux sa marque de fabrique. Une quarantaine à son actif. Après une école de cinéma, il crée sa propre boîte en 2010 et navigue entre courts-métrages, pubs et vidéos de promotion pour des grandes sociétés. C'est sa curiosité naturelle et son goût de l'autre qui vont le pousser à se lancer dans des ateliers d'éducation à l'image.

Des publics en marge de la société

Tout part d'une rencontre avec Pierre Lemarchand, du Pôle image Normandie. C'est lui qui va aiguiller Michael vers des projets avec des publics oubliés. Sa première expérience en 2011 est menée auprès de jeunes détenus dans le quartier des mineurs de la prison du Havre, pour de l'éducation à l'image. "J'ai essayé de leur apprendre à faire la part des choses avec la télévision qu'ils ont pour seul compagnon, notamment sur les reportages sensationnalistes sur des faits divers qui pouvaient les choquer."

Par la caméra, l'écriture ou le montage, le passionné cherche à donner une voix à ceux que l'on n'entend pas. En s'adaptant toujours à son public. À des personnes atteintes de trisomie "trop souvent infantilisées", selon lui, il donne l'occasion de parler de leur vision particulière de l'amour. À des détenus, il fait parler de l'univers carcéral. "C'est un processus cathartique : un langage pour s'exprimer là où l'on a du mal à trouver des mots".

Michael leur apporte son regard bienveillant, sans jugement. Un moyen pour eux de décrocher d'un quotidien parfois trop lourd, d'avoir un droit de parole, et d'être valorisés. Comme pour ce détenu de Val-de-Reuil qui lui a dit après une projection au cinéma de son court-métrage, réalisé en atelier : "On ne fait plus que les pages faits divers. On fait aussi les pages culture". La plus belle forme de remerciement pour l'artiste.

