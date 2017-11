Plan étudiant : "éviter les écarts de traitement"

Le gouvernement a dévoilé ce lundi 30 octobre 2017 son plan étudiant. Parmi les principales mesures, la fin du tirage au sort ou encore des avis émis par les professeurs sur les choix d'orientation de leurs élèves et transmis aux universités.

Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ont détaillé ce lundi 30 octobre 2017, le plan étudiant. Il prévoit notamment la refonte du site très controversé admission post-bac. Parmi les principales mesures, la fin du tirage au sort pour l'entrée dans les filières universitaires les plus demandées. Les bacheliers ne choisiront plus que 10 voeux d'affectation, il est possible d'en faire jusqu'à 24 actuellement.

Pas que des échos favorables

Les professeurs émettront aussi des avis sur leurs élèves, ils seront ensuite transmis aux universités. Une mesure risquée pour Jean-Marc Préel, le responsable FO enseignement sur l'académie de Seine-Maritime: "Nous ne sommes pas du tout favorables à l'introduction de critères de sélection propres à chaque établissement car on sait que ça peut induire des écarts de traitement entre les élèves suivant les lycées." Le professeur rappelle son attachement au baccalauréat comme seule porte d'entrée vers les études supérieures.

Pour accompagner cette réforme, le gouvernement annonce près d'un milliard d'euros d'investissement dans l'enseignement supérieur pendant le quinquennat.

