A Alençon, la tradition d'Halloween bien respectée!

L'enthousiasme est, certes, moins débordant que dans les années 2000, mais en cette année 2017, la tradition d'Halloween a encore une fois été respectée à Alençon (Orne).

"Tu me donnes des bonbons ou je te jette un sort!" La tradition celtique venue des États-Unis dans les années 2000 a été une nouvelle fois respectée ce mardi, 31 octobre 2017, jour d'Halloween.

Sorcière, fantômes et autres monstres...

Enfants, ados et même adultes, grimés et déguisés en fantômes et autres diables et sorcières, ont sillonné les rues d'Alençon (Orne), en quête de bonbons.

Témoignages terrifiants, au micro de Tendance Ouest :