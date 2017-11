Le Normandy à Saint-Lô : une salle, une histoire

C'est le lieu musical de Saint-Lô (Manche). Le Normandy a vu passer des dizaines d'artistes et des dizaines de milliers de spectateurs depuis plus de vingt ans. Le Mag' de Tendance Ouest est allé à la rencontre de son directeur, Nicolas D'Aprigny.

C'est une salle de musiques actuelles (Smac) et un lieu chargé d'histoire. Parce qu'il est l'un des seul bâtiments épargnés par les bombardements de juin 1944, Le Normandy, ancienne annexe du haras, est forcément particulier.

Des grands noms

Parce qu'il est porté par Ecran Sonique, une association de passionnés, depuis plus de vingt ans. Parce que des Saint-Lois, comme The Lanskies ou Romain Camille, y ont fait leurs débuts... et que d'autres comme Stromae ou Julien Doré y sont venus, avant de devenir ce qu'ils sont devenus. Parce que le son et l'ambiance y sont uniques...

Pour tout cela, et pour bien d'autres raisons, Le Normandy méritait que Le Mag' de Tendance Ouest s'y arrête... et que vous en fassiez de même :

