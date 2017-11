Hockey sur glace : les dragons de Rouen sans pitié face à Strasbourg

Dimanche 29 octobre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés sur l'Ile Lacroix face à l'Étoile Noire de Strasbourg sur le score de 7-0 lors de la 17ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Après leur revers concédé à Epinal 4-1, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se devaient de réagir face à la lanterne rouge du championnat, l'Étoile Noire de Strasbourg. C'est chose faite avec une victoire 7-0 pour le compte de la 17è journée de Saxoprint Ligue Magnus ce dimanche 29 octobre 2017.

Finalement, les Strasbourgeois n'auront tenu qu'une petite dizaine de minutes, jusqu'au moment où Loic Lampérier inscrit le premier but de la partie et double le score cinq minutes plus tard (2-0).

Les Rouennais vont réviser leurs gammes sans jamais sous-estimer leur adversaire et n'auront pas à forcer pour inscrire quatre nouveaux buts par Stehlik, Lampérier, Deschamps et Wohlberg au cours du 2ème tiers-temps (6-0).

Fabrice Lhenry donnera même un peu de temps de jeu au gardien Raphael Garnier peu avant la fin du 2ème tiers avant que Marc-André Thinel ne clôture la soirée avec un 7ème but au tout début du 3ème tiers (7-0).

Une victoire somme toute logique face à ce faible adversaire qui reste sur une série de 17 défaites d'affilée. Au classement, les Dragons de Rouen restent à la 2ème place derrière Grenoble et devant Bordeaux.

Mardi 31 octobre 2017, les Dragons de Rouen effectuent le long déplacement jusqu'à Gap pour le compte de la 18ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen sur leur lancée

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent encore contre Lyon

Hockey sur glace (Magnus) : les Dragons de Rouen viennent à bout du Gamyo d'Épinal

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen s'inclinent chez le leader Bordeaux

Hockey : les Dragons de Rouen au bout du suspense face à Grenoble