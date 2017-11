Trêve hivernale : mobilisation contre des expulsions de migrants à Caen

Près de 400 personnes se sont rassemblées devant la Préfecture du Calvados et ont défilé dans les rues de Caen samedi 28 octobre 2017. La protestation fait suite à l'expulsion de six familles du village mobile 2 Choses Lune sur la presqu'ile de Caen, à la veille de la trêve hivernale.

"On demande aux responsables de faire preuve d'humanité", déclare Patrick Arz, président de l'Association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados (ASTI 14). Six familles, dix adultes et treize enfants, dont certains en bas âge, sont en cours d'expulsion des hébergements dont ils bénéficiaient au village mobile 2 Choses Lune sur la presqu'île de Caen (Calvados). Parmi les enfants concernés, âgés de 1 à 15 ans, certains sont scolarisés dans des établissements de l'agglomération.

400 manifestants dans les rues

L'Obligation de quitter le territoire français (OQTF) envoyée à ces familles est invoquée par la Direction départementale de la cohésion sociale et la préfecture pour justifier ces mises à la rue. Les expulsions interviennent à quelques jours de la trêve hivernale qui débute le 1er novembre.