Bois et acier : des machines en libre service pour les professionnels près de Caen

L'Atelier Normand ouvre ses portes à Carpiquet (Calvados), jeudi 2 novembre 2017. La structure de 800 m2 permet l'utilisation de machines-outils de travail du bois et de l'acier en libre-service, à destination des professionnels et des particuliers.

Les instigateurs de l'Atelier normand définissent ce nouvel espace collaboratif qui ouvre jeudi 2 novembre 2017 à Carpiquet (Calvados), comme un véritable outil au service des artisans du bois et de l'acier. Unique en Normandie, le site s'étend sur 800 m2, avec des machines professionnelles à disposition. Des ateliers thématiques, des cours du soir ou encore un espace de coworking pour les designers et les architectes sont également proposés.

Se stabiliser avant d'investir

L'atelier fournit ainsi aux nouveaux entrepreneurs les outils nécessaires à la création, en limitant grandement les investissements matériels de base. Jérôme Payen, co-fondateur, "connait bien les difficultés rencontrées pour monter une entreprise. Avec cet espace nous voulons accompagner les entrepreneurs pour les aider à passer le cap et à se stabiliser avant d'investir". C'est également un moyen de lutter contre l'isolement en créant une communauté d'artisans, et de profiter du soutien d'autres professionnels.

DIY

L'atelier s'adresse également aux particuliers passionnés qui souhaitent profiter d'un matériel de qualité et de l'expertise de professionnels. Les intéressés bénéficient d'une formation par des spécialistes avant de profiter, en autonomie, de l'un des six établis mis à disposition. "Le Do it yourself est très à la mode en ce moment, explique Jérôme Payen. La mise à disposition d'outils de grande qualité est une belle opportunité pour tous les bricoleurs", poursuit-il.

Pratique. 4 rue du Poirier à Carpiquet. Tél. 02 31 80 28 66

