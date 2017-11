Concept innovant à Caen : des lunettes à domicile à l'heure de l'apéro

Après avoir travaillé en magasin trois ans, Caroline Sallé, 28 ans, a épousé un concept novateur. Depuis février 2016, la Caennaise (Calvados) s'est lancée dans l'optique à domicile. Dix-huit mois plus tard, son activité est en plein essor.

L'idée est partie d'une mésaventure vécue par son grand-père explique tout d'abord Caroline Sallé, 28 ans, opticienne à domicile à Caen et dans ses environs (Calvados). "Il ne pouvait pas bouger de son domicile et l'opticien à proximité n'avait pas pris le temps de se déplacer. Du coup, les lunettes commandées ne lui convenaient pas. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire." Dix huit mois après le lancement de son activité en février 2016, les rendez-vous s'enchaînent.

Choisir ses lunettes à l'apéro

Elle assure proposer les mêmes services qu'en magasin. "Être 100% avec le client est un rapport privilégié". C'est l'aspect relationnel, la notion de service et de proximité qui ont séduit Caroline Sallé. Diplômée d'un BTS opticien-lunetier et d'une licence d'optométrie, elle pratique également des examens de vue si besoin est. Sa palette de lunettes comprend 300 modèles.

Pour innover, elle a lancé au printemps dernier des apéros animés. "C'est idéal pour les actifs surbookés, spécifie-t-elle. L'idée, c'est que la personne qui invite ses amis ou sa famille, et a obtenu au préalable une ordonnance chez son ophtalmologiste, puisse avoir leur avis sur la paire choisie." L'association des Opticiens à domicile de France, dont Caroline est la vice présidente, permet de trouver un opticien à domicile agréé proche du lieu d'habitation. L'agrément, implique des montures "Made in France" et la gratuité des devis et des déplacements.

Pratique. lunettesdomicile14@gmail.com. Tél. 06 84 59 42 30

A LIRE AUSSI.

Une boutique en ligne pour les commerçants de l'agglo de Rouen

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

En Normandie : des chefs viennent cuisiner chez vous le temps d'une soirée

L'Ile-de-France veut aider le covoiturage à décoller

Coup de jeune pour le centre commercial Paul Doumer à Caen