La Finale des Championnats du Monde de League of Legends au Café des Images

eSport Samedi 4 novembre 2017, à 9h, sera diffusée au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) la finale des Championnats du Monde de League of Legends, événement eSport le plus suivi au monde.

Alors que l'eSport à Caen (Calvados) a connu une croissance folle en 2017 avec l'ouverture de deux bars dédiés, l'organisation d'un grand tournoi lors de la foire de Caen et plus récemment l'implication du Stade Malherbe, le plus grand événement de la discipline, la finale des Championnats du Monde de League of Legends sera diffusé en direct samedi 4 novembre 2017 (9h) sur grand écran au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair.

Petit déjeuner offert

Après le succès de l'édition 2016, les dirigeants de l'association d'eSport Caennaise ont tenu à renouveler l'expérience. "L'année dernière on a fait 120 entrées alors que la finale était en pleine nuit. Cette année c'est à 9 heures donc ce sera plus simple de venir, d'autant plus que le petit déjeuner est compris dans l'entrée" explique Lazare Thorel, président de l'association. Entre chaque manche des animations seront proposées et après la finale, des tournois seront organisés au bar WarpZone.

La même affiche que l'année dernière

Sur League of Legends, ce sont les Sud-Coréens qui dominent. Ainsi la finale des "Worlds" opposera le champion sortant SKT à Samsung, comme l'année dernière. Les deux équipes coréennes détiennent d'ailleurs les 4 derniers titres mondiaux alors que les deux équipes européennes Fnatic et Misfits ont été éliminées en quarts de finale.

Pratique. Entrée 7€ au Café des Images à partir de 9h

