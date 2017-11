Handball (LFH, 9e journée) : Défaite amère des filles du HAC face à Nantes

Les filles du HAC Handball rencontraient Nantes, ce samedi 28 octobre 2017, aux Docks Océane du Havre (Seine-Maritime) dans le cadre de la 9e journée du championnat de LFH. Elles s'inclinent 17 à 19.

Ce samedi 28 octobre 2017, le match débute très bien pour des Ciel et Marine concentrées et déterminées, qui parviennent à inscrire un 5-0 sur les dix premières minutes de jeu. Mais les Nantaises refont tout doucement leur retard sur les vingt minutes suivantes pour finalement recoller au score à la 35e minute : 11-11. Les Havraises se laissent dépasser et leur attaque, trop peu agressive, ne permet pas de marquer davantage. Elles s'inclinent finalement sur le score de 17 à 19.

Réaction d'Hadja Sawaneh, ailière du HAC Handball :

"On croyait en cette victoire à domicile avec notre public. On a très bien commencé avec un 5-0 mais on a été pauvre en attaque, alors que pourtant il y avait des solutions. C'est un match qu'on aurait pu remporter, et je pense qu'il va y avoir des regrets car on a eu beaucoup d'opportunités que nous n'avons pas su négocier. On parvient à mettre 5-0 car nos arrières sont percutantes mais, dès qu'elles sont moins vers le but, c'est plus compliqué… Je n'explique pas vraiment la raison pour laquelle on a relâché mais je pense qu'on a manqué de qualité en attaque."

Avec Anaïs Patry

