Train, Ligne Paris-Normandie (LNPN) : des précisions sur le tracé

Le comité de pilotage de la ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) s'est réuni, jeudi 26 octobre 2017. Il a apporté des précisions sur les tracés préférentiels des diverses portions du projet.

Le projet est de grande ampleur et la question du tracé exact de la future ligne ferroviaire entre Paris et la Normandie est un vrai casse-tête. Avancée importante dans les discussions, le comité de pilotage de ce projet a décidé, jeudi 26 octobre 2017 de l'adoption des zones de passages préférentielles pour les trois tronçons prioritaires du tracé.

Passage à l'est de Barentin

Pour ce qui est de la zone prioritaire entre Rouen et Yvetot, trois solutions étaient sur la table. Le comité a retenu la zone de passage préférentielle par l'est de Barentin. La nouvelle gare de Rouen, sur la rive gauche, accueillera les trains de la future LNPN. Des tunnels allongés à la sortie de la ville permettront de fluidifier la circulation.

Pour la zone Paris-Mantes Sud, le comité a choisi de poursuivre les études sur le tracé passant au sud de Poissy. Enfin pour la zone entre Mantes et Évreux, l'option la plus au sud a été choisie avec bientôt une nouvelle gare, soit sur le site de Nétreville, soit sur celui du Coudray. Ces trois enjeux prioritaires de la LNPN doivent être achevés avant 2030. L'objectif du projet est, avant tout, d'améliorer la qualité de service, d'augmenter la fréquence des dessertes ferroviaires et de réduire les temps de parcours. Le Havre sera à 40 minutes de Rouen à l'issue de la première phase de ce projet, contre 55 minutes actuellement.

