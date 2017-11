Jeanne d'Arc opéra Rock

Véronique St-Germain et Jean-Marie Moreau dédient un opéra rock à l'héroïne rouennaise: une création originale à découvrir au théâtre de l'écho du Robec à Darnétal ( Seine-Maritime) du 4 au 26 novembre 2017.

Rouennaise depuis toujours Véronique St-Germain compose depuis ses 15 ans. En plus de ses 5 albums solo où elle dévoile ses talents de chanteuse de variété, Véronique crée des comédies musicales: Jeanne d'arc est sa troisième création après Les amours de Mozart, née en 2005, et Les Voyages de Jules Verne en 2008. C'est avec Jean-Marie Moreau, auteur du livret, que Véronique collabore pour donner le jour à cette nouvelle comédie musicale: un fidèle allié qui est également son parolier depuis 2002. Véronique nous dévoile les secrets de cet opéra rock inédit:

Comment l'idée de faire un opéra rock sur Jeanne d'arc a-t-elle germé?

" Il y a longtemps que j'avais ce projet. Je suis native de Rouen et j'ai longtemps vécu dans le quartier du gros horloge. Quand j'étais jeune, j'allais souvent voir le musée Jeanne d'Arc de la place du vieux. C'est une figure incontournable de Rouen au destin peu commun qui m'a marquée: une histoire qu'il n'était pas difficile de traduire en comédie musicale. Cet opéra rock évoque naturellement les principaux chapitres de son épopée: lorsqu'elle entend des voix, quand elle renonce à son fiancé et qu'elle annonce sa mission à ses parents jusqu'à sa mort sur le bûcher. Nous nous sommes bien sûr documentés pour respecter l'histoire mais nous avons cependant pris des libertés en suggérant une histoire d'amour platonique avec Gilles de Rais. Le spectacle commence par la fin de son histoire: avec sa sentence et sa mère Isabelle Romée qui demande la réouverture du procès après sa mort."

Comment avez-vous composé cet opéra rock?

"J'ai d'abord écrit toutes les musiques, soit une vingtaine de chansons inspirées par les thématiques phares de la vie de Jeanne d'arc. "Jours maudits" évoque le contexte de la guerre de 100 ans, "Là où je vais" annonce le départ de Jeanne d'Arc, "Elle" est la chanson de Jeanne au bûcher: il y a des duos, des trios, des solos et des chansons chorales comme "Héroïne" qui constitue l'hymne de cette comédie musicale. Une fois composées, je les ai envoyées à Jean-Marie en version piano voix et il a pu écrire sur ces musiques les textes inspirés par les aventures de Jeanne. Ensuite j'ai organisé le casting. Cette fois nous avons retenu un casting exclusivement local. J'ai transposé mes mélodies pour m'adapter aux tessitures des chanteurs et, au studio Accès digital avec François Casays, j'ai créé les orchestrations. Sur scène la musique est donc diffusée en playback pour accompagner les chanteurs. Il s'agit vraiment d'un opéra rock, avec batterie, basse, percussions, guitare électro ou acoustique suivant l'ambiance que je souhaite suggérer et l'émotion que je veux produire. L'album existe d'ailleurs déjà et sera commercialisé."

Qui sont les chanteurs choisis?

"Il y a 7 chanteurs sur scènes qui chantent parfois différents rôles. Ophélie De la fenêtre incarne Jeanne d'Arc. Pour sélectionner mes chanteurs j'exige bien entendu une bonne qualité de chant mais aussi une personnalité en adéquation avec le rôle. Ophélie a une présence sur scène intéressante, elle est également la chanteuse lead d'un groupe rock rouennais The Mockers. Il me fallait bien entendu une personne très jeune pour incarner ce rôle mais tous mes chanteurs ont déjà une expérience scénique et se produisent régulièrement. Nous alternons des récitatifs et des passages chantés, il me fallait donc des chanteurs capables de jouer la comédie. Thomas Foucout qui interprète Charles VII a été de nombreuses fois lauréat de l'émission de Nagui "N'oubliez pas les paroles", Samuel Guerrier, le père de Jeanne d'arc joue même dans un groupe métal. J'interprète moi-même un rôle masculin, je serai Robert de Baudricourt, un personnage fondamental car c'est grâce à lui que le dauphin accorde une audience à Jeanne d'Arc."

Pratique. Les samedis 4,11,18 et 25 novembre à 20h30 et les dimanches 5,12,19 et 26 novembre à 16h30. Théâtre de l'écho du Robec à Darnétal. Tarifs 10 à 20€. Résa 06 62 08 62 05

