Ivo Livi: la vie de Montand en chansons

Ce spectacle familial de Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos présenté le 7 novembre 2017 à Déville-les-Rouen nous entraîne à la découverte du destin d'Yves Montand, parcourant les étapes de sa vie en chanson.

Ce spectacle, créé en 2016, nous révèle une facette méconnue de l'artiste Yves Montand, de sa jeunesse à sa percée : l'avènement d'une star du music-hall à découvrir sur la scène du centre culturel Voltaire le 7 novembre prochain.

Tous les rôles de sa vie

Cristos Mitropoulos, co-auteur de ce spectacle joue sur scène Montand et de nombreux autres personnages : "Nous avons choisi comme parti pris d'incarner chacun à tour de rôle Yves Montand. Nous sommes dans l'évocation et non pas dans l'imitation, chacun peut donc présenter une facette du personnage avec sa propre sensibilité". Sur scène 4 comédiens et un musicien parviennent à ressusciter le comédien et chanteur avec peu de moyens: "Il s'agit de tout faire exister avec rien: les décors et les costumes sont minimalistes". S'adressant directement au public, les comédiens parviennent cependant très vite à nous embarquer dans cette fiction: "Nous nous affranchissons des normes du théâtre pour inviter le spectateur à s'amuser avec nous".

Montand authentique

L'histoire commence en 1921 lors de sa naissance en Italie alors que le fascisme gronde: sa famille communiste est obligée de fuir. Le spectacle se concentre sur ses débuts et tente d'expliquer comment le jeune Ivo Livi a pu devenir Yves Montand. "Nous n'avons pas voulu parler de ses dernières années car c'est encore trop frais dans la mémoire collective. Nous avons plutôt souhaité montrer sa jeunesse : une période de sa vie méconnue". Pour créer ce spectacle Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos se sont surtout inspiré de la biographie de Montand écrite par Patrick Rothman et Hervé Hamon Tu vois je n'ai rien oublié : "C'est un vrai travail de journalisme qui recherche la vérité derrière la légende".

Un demi-siècle d'histoire

Montand a marqué l'histoire du music-hall et la culture française. "C'est au cinéma qu'il a eu sa révélation en voyant un film de Fred Astaire. Il était pourtant arythmique et chantait faux, mais il a su dépasser ses limites pour devenir la petite star de Marseille puis monter à Paris". De sa rencontre avec Piaf et Signoret à ses désillusions politiques, à travers la vie de l'homme c'est l'histoire d'un siècle qui s'écrit. "Nous aimons ressusciter le parcours d'un artiste. Précédemment nous avions planché sur René Sarvil un auteur d'opérette marseillais et nous travaillons pour un prochain spectacle sur le cabaret Blanche à Paris pendant la première guerre mondiale. Ce qui nous plaît c'est de mixer la petite histoire et la grande histoire, de dresser en toile de fond un contexte politique et culturel. C'est pourquoi les chansons que nous interprétons dans ce spectacle ne sont pas forcément les chansons de Montand mais plutôt celles qui ont rythmé sa vie : des standards qui parlent à tous".

Pratique. Mardi 7 novembre à 20h. Centre culturel Voltaire à Déville-les-Rouen. Tarif 13 à 25€. Tél. 02 35 68 48 91