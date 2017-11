Futsal (D2). La Guérinière enchaîne, Hérouville n'y arrive pas

Après les quatre premières journées de D2, Hérouville pointe à l'avant-dernier rang, tandis que La Guérinière se place au coeur du classement. Tour d'horizon des deux clubs caennais en ce début de saison...

Qui aurait imaginé un aussi mauvais départ pour Hérouville ? Pourtant pas infaillible sur le papier, les Hérouvillais n'y arrivent pas en ce début de saison de D2, n'ayant remporté aucune de ses rencontres. Défaits par la Guérinière il y a deux semaines, les coéquipiers de Samir Alla se sont inclinés, de peu (5-6), face à Furiani, l'actuel leader. Une troisième défaite de rang qui commence à peser dans les rangs hérouvillais...

La Guérinière n'a peur de rien

Chez le voisin, la Guérinière semble s'offrir un meilleur début de saison mais qui n'en demeure pas pour autant exceptionnel. Avec deux nuls, une victoire, et un revers, les hommes de Gonzalo Inglesias Alonzo se montrent satisfaits d'avoir arraché le nul face à Douai samedi dernier mais sont bien conscients que la route est encore longue. "On se doit d'être unis et positifs pour que chaque partie soit source d'apprentissage. On a encore beaucoup de travail", résume le nouveau coach espagnol. Du travail, la Guérinière va pouvoir le mettre en oeuvre d'ici le 11 novembre prochain avant d'affronter Acces, où figurent cinq joueurs internationaux. Une rencontre abordée sans pression pour les partenaires d'Eddy Franchet "C'est que du plus. C'est une équipe à jouer. On va y aller comme des guerriers et si on peut les battre et créer l'exploit, on ne va pas se priver", prévient l'ex gardien hérouvillais, fraîchement arrivé à la Guérinière. Hérouville recevra Bagneux à domicile. Le compteur va-t-il se débloquer?

