Caen. Samuel Charle au P'tit Coin de Mondeville (Calvados) le 20 janvier 2017

Samuel Charle présente "Seul en scène?", un one-man-show peu ordinaire. Le jeune homme s'amuse à déjouer les codes de cet exercice et déploie toute une galerie de personnages décalés: drôles et attachants, ces personnages apparaissent et disparaissent au fil de la volonté de leur créateur rebaptisé pour l'occasion, Samuel Mad Man... Tout un programme !

Vendredi 20 janvier à 19h et 21h au P'tit Coin (Mondeville). Tarifs: de 5 à 7,5€. Tél. 02 31 82 22 73

