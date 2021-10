Convoquée par la police, une habitante de St-Clair de Halouze, annule sa manifestation pour protester contre la hausse du prix des carburants prévue à Flers samedi

Une fois encore, les prix des carburants atteignent depuis le début de la semaine de nouveaux records.... les sans plombs 95 et 98 dépassent depuis lundi les records de 2008.... et cela ne saurait tarder pour le gasoil, carburant le plus consommé en France !

Contre cette hausse effrénée des prix à la pompe, une habitante de St-Clair de Halouze avait réussi, sur Facebook, à mobiliser des consommateurs mécontents, une trentaine ! ... L?idée était d?aller bloquer un moment les stations services des grandes surfaces à Flers samedi après midi.... Stéphanie Guimond, maman de 2 enfants, a vu son budget carburant exploser pour atteindre les 200 euros mensuels... Elle a été convoquée par la police lundi soir, pour un rappel à la loi de ses responsabilités... et des conséquences, après les dépôts de plaintes qu?engageraient les grandes enseignes de la distribution pour un blocage de leurs pistes.... discours dissuasif... Stéphanie Guimond annule la manifestation....

