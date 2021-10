Un festival dans le chai à vin à Rouen : " On va en prendre plein les yeux "

D'où vient l'idée d'un festival au sein de bâtiments industriels oubliés ?

« Tout cela a été impulsé par le Port de Rouen. Avec l'agence, nous travaillions avec une radio pour concevoir une tournée des plages. Nous avions imaginé un module scénique qui se déplie et se replie rapidement. Nous avons voulu l'exploiter : c'est là qu'est née l'idée d'exploiter des hangars ou lieux industriels situés dans des métropoles régionales pour y organiser des événements culturels ponctuels. Etant de Pont-Audemer, je voulais commencer par Rouen. Nous avons eu une réunion avec le Port de Rouen pour qu'il nous loue un hangar. Et là, ils ont proposé le chai à vin. Deux jours après, nous avons dit ok. »

Depuis, vous avez pu visiter plusieurs fois le chai. Quel a été votre sentiment premier en y pénétrant ?

« C'est simple. Si ma mère avait été là, elle aurait revu les yeux du gosse que j'étais quand j'ouvrais mes cadeaux. En entrant dans le chai, on en prend plein les yeux. »

Pourquoi ce nom, l'Oscillante ?

« Nous cherchions un nom. Et nous avons passé 1h30 devant nos feuilles blanches pour y arriver ! "Oscillante", ça rappelle l'oscillation, ce mouvement des bruits qui ne s'arrête jamais. Et puis je trouve le nom poétique."

Comment va se dérouler le festival ?

« Il y aura quatre soirs de concerts, les vendredis 4 et 11 mars et les samedis 5 et 12 mars. Quatre DJ se produiront chaque soir, soit 16 en tout. Le reste du temps, il y aura des expositions avec cinq artistes, voire un sixième qui est en cours de finalisation. Parmi eux, il y a un photographe rouennais, Jean-Baptiste Darasco, auteur d'une série de clichés baptisée « Opaque » sur les lieux industriels plongés dans la brume. Il y aura également le graffeur rouennais Ecloz, un designer et un scénographe auteurs d'un spectacle de son et lumière et enfin deux invités dont je tais le nom pour l'instant (rires) ! »

Quelle sera la prochaine étape de L'Oscillante ?

" Ce sera à Lille, en juin. Quant au lieu, j'hésite encore entre deux possibilités..."

Pratique. Du vendredi 4 au dimanche 13 mars au chai à vin, sur la presqu'île de Waddington à Rouen.

Par ailleurs...

Pour Haropa (ports de Paris, du Havre et de Rouen), ce festival est un coup de pouce médiatique. L'alliance portuaire veut vendre depuis deux ans le Chai à vin, sans succès, tant l'investissement nécessaire pour réhabiliter les lieux (estimé à 20 millions d'euros) est colossal.

Ce festival pourrait donc permettre de montrer qu'il est possible de réinvestir ce lieu oublié, à l'abandon depuis 1993 et qui a pourtant été un temps le plus grand chai à vin d'Europe.