Mort d'un patron pêcheur à Granville, l'enquête se poursuit.

La collision entre Les Marquises, un caseyeur de Granville et le Condor vitesse, ferry rapide de la compagnie Condor Ferries avait provoqué la mort de Phillipe Lesaulnier patron du bateau de pêche. Si dans le port de Granville, l'activité a repris, l'enquête se poursuit pour comprendre les circonstances et les causes de cette collision.