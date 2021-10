CIFAC de Caen : il n'y a pas d'âge pour se former

En plus des 1 400 apprentis de moins de 26 ans qui cherchent à y obtenir chaque année un contrat d’apprentissage dans une trentaine de métiers différents, de la coiffure à la boucherie en passant par la mécanique, la boulangerie et bien d’autres, le CIFAC offre une structure qui permet de se former à tout moment de sa vie professionnelle.

Le Centre propose ainsi des formations professionnelles financées par les entreprises, afin de développer les compétences de leur salariés. Elles peuvent alors s’inscrire dans le cadre du plan de formation propre à l’entreprise, du droit individuel à la formation (DIF, lire notre article ci-contre), ou encore du congé individuel de formation (CIF).

Pourvoir évoluer

"Il faut alors trouver un terrain d’entente entre le salarié, l’entreprise et le centre de formation pour aménager l’emploi du temps de la personne formée, entre son temps passé à travailler et celui passé à apprendre", explique Marc Millet, directeur régional de la formation, de l’apprentissage et de l’emploi à la chambre de Métiers et de l’Artisanat.

A travers son "dispositif global de formation", le CIFAC se veut une source incontournable d’orientation, que l’interlocuteur soit un jeune collégien, une personne au chômage ou un salarié. Le Centre d’aide à la décision (CAD) joue alors un rôle majeur pour établir le parcours pédagogique qui correspond le mieux à son profil et à ses envies. "Il est alors d’autant plus intéressant de venir nous consulter car il y a beaucoup de métiers méconnus des jeunes et qui peuvent les intéresser, comme prothésiste dentaire, un métier alliant minutie, esthétisme et travail avec différentes matières", assure Marc Millet.

Le CIFAC est également habilité à orienter toute personne qui le souhaite dans sa démarche de validation d’acquis par l’expérience (VAE). Une belle façon de faire reconnaître des qualifications qui permettront ensuite d’évoluer dans sa carrière. "Dans la coiffure par exemple, un salarié qui voudrait ouvrir son salon doit obtenir un brevet professionnel qu’il peut avoir via un VAE ou un CIF", conclut Marc Millet.