[En direct] Code du travail : la mobilisation à suivre en Normandie

À Rouen, le réseau de transports en commun Astuce suit le mouvement de grève. Ce matin, des retards étaient à signaler sur les lignes de TEOR et de métro de l'agglomération. Mais les plus grandes difficultés pour les usagers devraient arriver ce soir avec des bus qui arrêteront de circuler plus tôt que d'habitude.

À lire aussi : Grève 12 septembre : des perturbations sur le réseau Astuce à Rouen