En direct : le second tour de l'élection présidentielle en Normandie

Au studio Tendance Ouest d'Alençon dans l'Orne, un beau plateau radiophonique se prépare pour la soirée électorale du deuxième tour de laprésidentielle 2017. A la table du débat, face au journaliste Eric Mas, on retrouvera : Vincent Véron, Kevin Bodé, Joaquim Pueyo et Emmanuel Darcissac du PS, Ludovic Assier et Christine Roimier de l'UDI, Raymond Herbreteau du FN, Christophe de Balorre (Dvd), Martine Hamel (Front de gauche), Christine Calleja (Parti Chrétien Démocrate), Bertrand Deniau (LR), François Thollot (PC), Arnaud Bellet et Vincent Goulard (En Marche) ...