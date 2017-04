En direct : le premier tour de l'élection présidentielle en Normandie

Dans un communiqué, l'UDI, qui soutenait François Fillon appelle sans surprise à voter pour Emmanuel Macron au second tour :

"Une victoire de Le Pen ne constituerait pas un saut dans l’inconnu pour notre pays mais un saut dans le chaos :

Chaos moral car le FN a toujours cherché à diviser les français, à les monter les uns contre les autres en fonction de leurs origine ethniques ou religieuses, reniant en cela nos grandes valeurs républicaines.

Chaos économique car la sortie de l’Euro, le retour de la retraite à 60 ans et les 160 milliards de dépenses supplémentaires que propose Le Pen se traduiraient par l’appauvrissement de tous les français après une dévaluation massive, un déficit et une dette si invraissemblables que la France ferait banqueroute faute de trouver des banques pour nous prêter l’argent nécessaire.

Chaos social car l’explosion du chômage et de la pauvreté qui en découleraient frapperaient d’abord les catégories populaires, celles qui sont les plus fragiles face aux crises économiques. (...) Face à cette situation, l’UDI appelle clairement et sans état d’âme à faire barrage à l’extrême droite et à voter pour M. MACRON au second tour de la présidentielle."