Tendance confidences avec l'actrice Marie-Christine Barrault

Une rencontre poétique aux couleurs humaines et spirituelles. Des confidences à écouter au micro de Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Ouest. (rediffusion)

Un carnet de voyage mis en musique ? Une balade poétique ? Comment définissez-vous le spectacle joué hier soir ?

C'est une lecture bercée par la musique. Un savant échange entre des notes et des mots qui s'entrelacent pour provoquer une émotion. La musique du pianiste Masakatsu Nakano m'accompagne au même titre que mes phrases lui répondent. Mais au fond, je reste quelqu'un de très pragmatique.

Vous avez combiné tous les genres, évolué dans tous les registres, pourquoi avoir embarqué pour « au fil de l'eau » ?

Je suis un bon petit soldat qui va où on le demande. Mais également pour la musique. Je ne suis pas du tout musicienne, mais sur scène je suis la première auditrice, le trait d'union entre le pianiste et le public et j'ai alors l'impression de l'être. Ce n'est pas si faux, car je le suis finalement grâce à ma voix.

Vous n'êtes peut-être pas musicienne, mais une grande littéraire. Ou en êtes-vous dans l'écriture ?

Une littéraire, c'est certain ! D'ailleurs, chez moi, il est impossible de poser un pied par terre tellement il y a de livres partout. Je suis devenue actrice par amour des mots. Quant à mon prochain ouvrage, il sortira avant la fin de cette année. J'en ai beaucoup parlé, mais cette fois j'ai vraiment avancé. Devoir de vacance est en train d'exister.

Des mémoires pour parler de votre longue carrière et de vos amours....

Je fais ce métier depuis déjà 45 ans et j'ai plein de choses à raconter. Mais il sera avant tout question de ma fabuleuse histoire d'amour avec Roger Vadim qui s'est terminée par sa mort. Comment survit-on après la disparition d'un être cher ? Comment combler ce vide que je traduis dans Vacance ? Avant sa mort, je lui avais parlé de ce projet, de nous, et la dernière chose qu'il m'a dite c'est « je pars en te laissant des devoirs de vacances ».

Issue d'une famille d'artistes confirmés, notamment votre oncle Jean-Louis Barrault, considérez-vous votre carrière comme un héritage ou davantage comme une destinée ?

Ma famille ne m'a pas aidé du tout. Mon oncle était même fou de rage quand je suis devenue comédienne et d'ailleurs il n'est jamais venu me voir jouer. Même pas pour les représentations de ses oeuvres. Je regrette qu'il ne m'ait pas livré l'essentiel à savoir sur ce métier. Si c'est vrai que j'ai dans le sang l'héritage d'artistes qui ont mis la barre très haute, personne ne m'a tendu la main pour y arriver...

Douée d’une vitalité peu commune, Marie-Christine Barrault est aussi membre actif du Secours catholique.



«Puisque vous avez la gentillesse de m’appeler, continuez, laissez un message, d’amitié, de tendresse, et je me ferai un plaisir de vous rappeler !», invite-t-elle gaiement sur son répondeur téléphonique. Ainsi est Marie-Christine Barrault. Elle pense très fort à son prochain, souvent.C’est une femme très. Expansive, convaincue, présente. Altruiste ? Sans aucun doute. Pour preuve, cette célébrité cathodique, engagée de-puis trois ans auprès du Secours catholique, leur prête gracieusement sa voix, pour les bienfaits d’un CD réhabilitant la charité (1). Comment faire simple avec du transcendant ? L’exercice artistique et pastoral n’était pas si évident

Quelle est selon vous la clé de la longévité d'une carrière ?

Il faut l'avouer le facteur chance existe. Mais le goût du travail et la volonté de toujours se remettre en question sont essentiels. C'est sans doute la passion qui fait un bon comédien car, sans cette vocation, on aboutit forcément à un échec. Il faut simplement faire les choses avec sérieux, sans se prendre au sérieux.