Découvrez la programmation complète de Nördik Impakt 2017

La programmation complète du festival des cultures électroniques Nördik Impakt, qui se déroulera du 18 au 21 octobre 2017 au parc des expositions de Caen (Calvados) a été dévoilée.

Les festivités ne s'ouvriront qu'à partir du 18 octobre 2017 mais on sait déjà tout de la 19e édition du Nördik Impakt, le festival des cultures électroniques de Caen (Calvados). Et ça commence par l'affiche complète des artistes qui se produiront au parc des expositions:

Vendredi 20 octobre

On retrouvera notamment sur la scène du parc des expositions l'inséparable binôme Pan-Pot, oscillant entre techno et house mais aussi l'inimitable Vitalic qui a su repositionner la France au top de la club culture.

À découvrir également dans la soirée, Modeselektor (dj set), Radical Redemption, Manu Le Malin, Paula Temple, Midland, DJ AZF, Amélie Lens, Maud Geffray, Leska, Menthine, Darkvibe, Vertuøze, Ethereal Structure et Digital Cosmic Disco.

Samedi 21 octobre

La deuxième soirée sera elle animée par la techno aux milliers de possibilités de l'Allemand Barnt et bercée dans l'univers post-punk psychédélique du duo israélien Red Axes.

Tale Of Us, Mind Against, Umek, Monika Kruse, S.P.Y. & MC DRS, Helena Hauff, Ann Clue, Teddy Killerz, Lorenzo Marvin & Guy, Elisa Do Brasil, We Are Wolves, Raito, Aerosphere Live

L'électronique s'invite partout

En plus de ces deux jours de concert au parc des expositions, le Nördik c'est aussi de nombreuses animations à découvrir un peu partout dans Caen. Pendant toute la durée du festival, la bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille par exemple l'exposition "Pour l'amour du vinyle" et plusieurs conférences, ainsi qu'un "après-midi électronique" le samedi.

Le mercredi, il s'invite aussi au Cargö pour le "Nördik Discovery", une série de concerts tremplins, à la BU Droit-Lettres sur le Campus 1 pour le "Nördik Campus" ou encore dans des appartements du centre-ville ou les bars pour différents after-works. Même les plus petits seront inclus dans l'événement: des ateliers musicaux et une mini-boom seront organisés dans trois écoles caennaises.

Pratique. Pour connaître tous les horaires et tarifs, rendez-vous sur le site du festival.