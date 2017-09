Bonne table à Rouen : Plaza Paëlla Tapas, boulevard des Belges

Cette semaine, la bonne table à Rouen nous amène à manger espagnol au Plaza Paëlla Tapas, boulevard des Belges à Rouen (Seine-Maritime).

Une petite douzaine de tables, certaines hautes, d'autres basses. Du rouge, du noir, du bois au mur, quelques bouteilles de pétillant pour habiller le tout... et surtout, les premières tapas qui déjà se présentent au gourmand en vitrine à l'entrée du petit restaurant, le Plaza Paëlla Tapas, boulevard des Belges à Rouen (Seine-Maritime).

À la carte, un choix de tapas variées, des paëllas (tout est dans le nom du restaurant), un plat du jour et bien sûr pour arroser le tout, une sangria aux saveurs estivales. Je m'assieds et, comme toujours, le plus dur reste encore de trancher... J'opte pour la raison. Deux tapas en entrée (seulement), saumon et duo de fromage qui arrivent présentés sur une petite planche de bois avec en prime l'explication de texte et le sourire accueillant de la serveuse. Le pain est légèrement toasté, le fromage commence à fondre... Le tartare de saumon est rafraîchissant, légèrement rehaussé par juste ce qu'il faut d'ail frotté sur le pain frais.

Saveurs transpyrénéennes

Cette mise en bouche porte bien son nom et m'ouvre l'appétit pour la paëlla Castilla qui arrive dans la foulée. Poulet, langoustine, moules, encornet, chorizo sur son riz long étuvé parfumé aux épices de la casa... Tout y est pour un bref voyage au-delà des Pyrénées, le temps d'une pause déjeuner. Et en quantité, le tout pour 13,90€. À tel point que je me vois obligé de faire l'impasse sur le dessert. Dommage. Impossible donc de juger le tiramisu ou la panna cotta. Qu'à cela ne tienne. Il faudra revenir... ou se faire livrer.

Plaza Paëlla & Tapas, 24 boulevard des belges à Rouen. 02.35.89.25.40