Football féminin, France-Chili : déjà 10 000 spectateurs à Caen

La Ligue de Normandie de football annonce ce mardi 12 septembre 2017 que 10 000 places pour la rencontre entre la France et le Chili programmée au stade Michel d'Ornano, vendredi 22 septembre 2017, ont d'ores et déjà été vendues.

Le match amical de football féminin France-Chili qui se déroulera au stade Michel d'Ornano à Caen (Calvados), vendredi 22 septembre 2017 (21h), se jouera au moins devant 10 000 spectateurs. La couronne haute du stade vient d'ouvrir à la vente, la couronne basse étant pleine.

Trois Normandes chez les Bleues

Cette rencontre marque le match de rentrée des Bleues en vue de préparer la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France. Pas moins de trois Normandes font partie du groupe et seront peut-être appelées à réaliser leur première apparition en bleu : Viviane Asseyi (passée par l'US Quevilly et le FC Rouen 1899), Théa Greboval (passée par le FC Offranville et le FC Dieppe) et Ouleymata Sarr (passée par l'ESJM, l'ALM Evreux et l'Evreux FC27).

Coupe de France

Lors de cette soirée, le tirage au sort du quatrième Tour de la Coupe de France sera effectué. Tous les clubs qualifiés sont invités au stade d'Ornano pour assister au tirage dès 19h. Celui-ci aura lieu au salon Normandie. Les Clubs recevront leur dotation Fédérale pour jouer le prochain tour prévu le 24 septembre.