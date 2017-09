Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire et Poisson dans un bon élan ce mercredi 13 septembre

Tous les jours, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25 :

Bélier

Journée en demi-teinte. Rien n'est réellement favorisé, ni empêché. Une tiédeur qui ne mérite pas de s'inscrire dans le marbre de l'histoire de ces prochaines 24 heures!!!

Taureau

Vous avez enfin décidé de faire du grand nettoyage autour de vous. Les objets seront peut-être déplacés, mais il s'agit surtout de vos projets laissés en plan ces derniers temps qui mérite un sacré coup de levier. Foncez.

Gémeaux



Parfois vous vous sentez un peu perdu dans ce bas monde. Vous rechercherez une espèce de cocon et surtout de la bienveillance. La famille est une oasis adaptée traditionnellement; l'amitié tient une grande place. Votre sensibilité est exacerbée.

Cancer

Devant quelques difficultés qui vous turlupinent depuis un certain temps. Une lumière va fuser dans votre esprit. Vous verrez les obstacles différemment et envisagerez les solutions potentielles avec plus de discernement et de lucidité.

Lion

Arrêtez de vous précipiter devant une décision qui revêt une certaine importance. Vous risquez de pécher par imprudence. Attendez toujours 24 heures avant de signer un document vous engageant! conseil d'ami.

Vierge

Journée remplie d'énergie constructive. Si vous démarrez un nouveau projet ou un nouveau job, tout vous pousse vers des élans majeurs. Ce n'est pas le jour de douter de soi. Mars et Mercure vous font un clin d'oeil.

Balance

Journée d'amélioration sur le plan pécuniaire et matériel en règle générale. C'est vrai il manque toujours un sou pour faire un franc; votre intelligence et les événements vous font progresser; vous saurez tirer votre épingle du jeu.

Scorpion

Vous aimerez vous rendre indispensable et briller par votre rentabilité. Le travail et le rendement seront les deux nécessités de la journée. Une forme d'hyperactivité frénétique soudaine. Vous passez à l'attaque.

Sagittaire

Vous aimeriez bien changer de cap. Vous diversifier. La routine très peu pour vous. Vous êtes à la recherche d'idées créatives. Votre hantise : vous encroûter. Votre finesse d'esprit est bien là aux aguets. Pas de panique.

Capricorne

Vous croulez sous les mails et courriers divers et variés. Vous êtes absorbés par des préparatifs récurrents. Journée aussi de coups de coeur, de coups de colère. Tout cela vous donne la foi dans l'intérêt de vos activités diverses et variées.

Verseau

Différends avec votre progéniture adolescente; l'impression d'avoir honte de sortir avec vous dans la rue vous contrarie au plus haut point et vous navre. N'y voyez pas une ingratitude notoire mais plutôt des hormones qui s'entrechoquent

Poissons

Votre grande force, votre générosité et votre curiosité. Tout sera bon pour entamer une conversation avec des personnes qui vous apparaissent sympathiques. Vous avez un don pour les relations humaines. Vous avez le feeling et l'instinct.