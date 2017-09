Le Port Center du Havre fait sa rentrée

Au Havre (Seine-Maritime), le Port Center fait sa rentrée. Il s'agit d'un centre d'interprétation portuaire qui a pour mission de faire connaître le port. Pour cette saison 2017/2018, il va poursuivre ses actions pédagogiques auprès des enfants et ses visites guidées pour le grand public.

Le Port Center du Havre a pour mission de faire connaître le Grand port maritime du Havre, avec une partie scolaire (des ateliers pédagogiques) et une partie grand public (visites guidées et conférences). C'est aussi l'occasion de faire la promotion des métiers du port. Écoutez Fiona Paladini, la directrice du Port Center:

Les nouveautés de la saison 2017/2018

• Le site internet du Port Center fait peau neuve. Il devient plus lisible afin de découvrir plus facilement l'ensemble des activités proposées par le centre.

• Port Center enrichit son offre pédagogique à destination des plus jeunes. Le centre va proposer des visites guidées de l'École nationale supérieure maritime (ENSM) du Havre pour les lycéens et les adultes en formations professionnelles. L'équipe de Port Center a également développé un quiz et un jeu de plateau sur le monde portuaire à destination des plus petits.

• Visite exceptionnelle nocturne lors de la 5e Nuit du tourisme, le samedi 30 septembre 2017. Visite en car avec une halte à l'ancienne gare maritime des Irish Ferries pour un concert avec le chanteur sénégalais Pape Cissokho. Inscriptions du 13 au 22 septembre 2017 (gratuit).

• Les jeudis du Port Center sont maintenus avec des visites et des parcours un jeudi par mois. Le premier rendez-vous est fixé au jeudi 21 septembre 2017. Attention, les inscriptions sont obligatoires pour ces jeudis du Port Center.



Le Havre Port Center - Espace Graillot, 47–51 Chaussée John Kennedy au Havre