Show et froid des beaux-frères givrés

Le premier est informaticien, le second plombier dans le Calvados. Les deux beaux frères sont givrés de glaces rigolotes.

Givré? C'est lui qui le dit. "Je ne tiens pas en place. Dès que je m'ennuie un peu, j'invente des trucs, j'imagine des choses". Le voilà "glacier givré" quand il n'est pas au travail à réparer des fuites d'eau

Nicolas Grente, 34 ans, est plombier chauffagiste installé dans la région d'Aunay sur Odon, près de Villers Bocage dans le Calvados. Son beau-frère, Youcef Ignaoun, est informaticien, la quarantaine et lui aussi tout aussi givré…

Briser la glace

Les deux beaux-frères ont une double vie: en semaine, ils sont au travail, le week-end, ou les fins de journées, ils les passent à arpenter les marchés de la région pour proposer ce show et froid: la confection de glaces rigolotes, des bâtonnets givrés et roulés à partir de fruits de saison sur une plancha-frigo à une température de -30°C. La recette, inédite chez nous, brise la glace auprès des consommateurs pour qui cette façon de faire interpelle et amuse.

Tout est nature, les fruits sont de saison – fraises, mûres, framboises, bananes, pastèques… - et les bâtonnets sont confectionnés à partir d'un mélange de lait, de crème et de gousse de vanille. On peut aussi y ajouter à la demande un peu d'alcool et des biscuits. Chaque glace est vendue 4€.

"L'accueil est très favorable", dit Nicolas qui boit déjà du petit-lait. "En fait, nous sommes en phase de test et de lancement. l'idée, c'est de pouvoir en faire, demain, une franchise".

Pratique. Tél. 06 64 63 58 44 ou 06 65 06 69 16. www.facebook.com/GlaciersGivres/