Hockey sur glace: les Dragons de Rouen démarrent enfin le championnat

C'est enfin l'heure pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) de débuter le championnat de Saxoprint Ligue Magnus ! Leur premier match aura lieu chez les Pionniers de Chamonix mardi 12 septembre 2017 pour la 1ère journée. Début de la rencontre à 20H30.

Préparation terminée

Après cinq semaines de préparation et neuf match amicaux, les Dragons version 2017-2018 effectuent un premier long déplacement dans les Alpes à Chamonix. "Les joueurs ont vraiment hâte de commencer la saison, c'était dur de les motiver pour ce dernier match amical", confiait le coach Fabrice Lhenry à l'issue de la rencontre face à Anglet vendredi soir.

Avec un bilan de six victoires pour trois défaites lors des matches amicaux, le coach de l'équipe normande part plutôt confiant "La préparation a été positive. On a commencé par trois matches de haut niveau et on a vu des bonnes choses après seulement une semaine de boulot. On a perdu un match contre Amiens à domicile mais on avait fait beaucoup de tests physiques, on savait qu'ils auraient un peu moins de jambes. Par contre, contre Angers, il y a eu des bonnes phases de jeu, plus d'automatismes. On commence a voir des bonnes choses mais il reste des détails à peaufiner".

Déjà dans le vif du sujet

Mais les Jaunes et Noirs partiront un peu dans l'inconnu face à cette équipe savoyarde qui devait initialement évoluer en Division 1 cette saison mais qui a été réintégré en lieu et place des Ducs de Dijon. "C'est un peu l'inconnu parce qu'ils ont changé beaucoup de joueurs, ils devaient jouer en D1 et ils ont changé deux fois de coach donc on ne sait pas trop a quoi s'attendre. Ce sera un peu le même style qu'Anglet je pense, une équipe travailleuse et rapide et qui prendra les contres, à nous d'être vigilants".

Les joueurs de Fabrice Lhenry devront donc commencer la saison avec une victoire car dès vendredi 15 septembre 2017, ils recevront les Bruleurs de Loups de Grenoble sur l'Ile Lacroix puis se déplaceront à Nice dimanche 17 septembre 2017.