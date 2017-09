Maurane de Caen a remporté 330 Euros de cadeaux avec Tom sur Tendance Ouest

Du lundi au vendredi, Tom vous propose de gagner vos cadeaux en découvrant l'objet mystère entre 9h et 13h. Mercredi 6 septembre 2017, Tendance Ouest a fait une heureuse dans le Calvados.

La règle est simple: chaque jour entre 9h et 13h, Tom vous propose de trouver un objet mystère à l'antenne pour gagner vos cadeaux. Une fois à l'antenne, chaque personne a le droit de poser une question et de faire une proposition d'objet. Plus les indices sont importants, plus vos chances de gagner augmentent.

La semaine dernière il y avait en jeu un robot aspirateur et un multi-cuiseur cookéo de Moulinex, en tout 330€ de cadeaux à remporter. Pendant plus d'une semaine les auditrices et auditeurs ont proposés leurs idées et c'est finalement Maurane de Caen qui rafle la mise :

Maintenant un nouvel objet mystère est à découvrir: à vous de partir à la chasse aux cadeaux en faisant tomber les indices à l'antenne. Les inscriptions se font par SMS en envoyant TOM au 7 11 12 (65 centimes + coût d'envoi de votre message) ou en appelant le 0 892 23 73 38 (40 cts/min).