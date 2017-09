Football (Coupe de France): le FC Rouen passe son 3ème tour sans difficulté

Dimanche 10 septembre 2017, le FC Rouen (Seine-Mariitme) a passé son 3e tour de Coupe de France en s'imposant face à Barentin, qui évolue en 1ère Division de District. Score final : 8-1.

Pas de championnat de National 3 ce dimanche 10 septembre 2017 pour les joueurs du FC Rouen (Seine-Maritime), qui rencontraient l'équipe de Barentin (1ère Division de District) pour le 3e tour de la Coupe de France. Au final, les Rouennais s'imposent logiquement sur le score de 8-1.

Une différence de niveau

Il n'y aura donc pas eu de surprise entre les deux équipes dans cette rencontre avec une nette domination des Diables Rouges, qui vont inscrire quatre buts au cours de la première mi-temps par Pierrick Lebourg, Abdelali Ouadah, un but contre son camp et un quatrième but signé Stive Mendy.

Pas de relâche en seconde mi-temps pour les joueurs de Manu Abreu qui continuent de mettre la pression sur l'équipe adverse et marquent un cinquième but à la 58ème minute par Ouadah, qui s'offre ainsi un doublé.

Les Barentinois parviendront tout de même a réduire la marque par Sidi sur une belle frappe. Les Rouges et Blancs reprendront alors leur rythme de croisière en marquant trois autres buts par Charafdine Aït Saïd, Stive Mendy pour son 2ème but et de nouveau Ait Said également pour un doublé.

Les Diables Rouges du FC Rouen disputeront donc le 4ème tour de la Coupe de France. Mais avant cela, ils reprendront la route du championnat avec un déplacement sur la pelouse de Gonfreville.

A LIRE AUSSI.

Football (Nationale 3): victoire pour le FC Rouen face à Pacy