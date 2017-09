Seine-Maritime: un an de prison pour avoir incendié des voitures

Un homme de 33 ans a été présenté en comparution immédiate le 8 septembre 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime). Il est accusé de destruction volontaire de véhicules par substance explosive.

C'est le 6 septembre 2017 qu'un individu de 33 ans est interpellé dans une rue de Rouen, après qu'un témoin ait appelé la police pour signaler qu'un individu met volontairement le feu aux voitures en stationnement. Il a été également surpris à incendier deux containers de poubelles se trouvant sur son passage. Ce ne sont pas moins de quatre véhicules qui deviennent la proie des flammes lorsque le prévenu met le feu à des sacs d'ordures ménagères et les place sous les véhicules, à défaut d'avoir brisé leurs vitres pour les jeter à l'intérieur. Les policiers ont ainsi pu suivre les exactions de l'individu avant de l'arrêter et le placer en garde à vue. Le test de l'éthylomètre qui lui est imposé se révèle plus que positif.

L'alcool lui fait perdre la mémoire

Cinq condamnations sont déjà portées à son casier judiciaire pour outrages et menaces de mort avec arme. À la barre, il déclare: " J'ai dû mettre le feu en fumant une cigarette". Il prétend ne se souvenir de rien et confesse son addiction à l'alcool. Pour le Ministère Public, " les faits sont volontairement provoqués", et la défense du prévenu affirme que " tous les éléments pour une réinsertion sociale sont réunis". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne, à l'audience du vendredi 8 septembre 2017, à vingt-quatre mois de prison dont douze assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

A LIRE AUSSI.

Rouen : carabines, revolver... Un arsenal découvert dans une voiture

Calvados : jugé deux fois pour des faits similaires en l'espace de quinze jours

Calvados : grillant un feu rouge, il percute une voiture

Calvados : alcoolisé et sans permis, il refuse l'éthylomètre

Calvados : ivre au volant, il donne l'identité de son frère