Seine-Maritime: prison avec sursis après une rixe sur un parking

L'individu accusé de dégradation volontaire de véhicules et de violences avec arme en octobre 2015 à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) comparaissait vendredi 8 septembre 2017 devant le Tribunal de Rouen.

C'est le 24 octobre 2015 à Sotteville-lès-Rouen que le prévenu s'attaque soudainement à deux clients attablés à la terrasse d'un bar jouxtant le parking d'un supermarché. Il insulte le premier, l'agrippe par le cou et lui assène plusieurs coups de poing. L'ami de la victime tente de lui venir en aide en s'interposant. Il se retrouve face au prévenu qui a saisi une barre de fer. Celui-ci se ravise et monte dans sa voiture pour percuter celle de la victime. Devant la furie de l'homme, les témoins de la scène appellent la police et les pompiers qui interviennent et amènent le blessé à l'hôpital. Un examen médical constate des coupures et des plaies sur le visage de l'agressé.

À la barre ce vendredi 8 septembre 2017, on découvre que ce geste n'a rien de gratuit puisque le prévenu déclare: " Il avait une dette envers moi", et persiste dans le bien-fondé de son acte. Pour le Ministère Public, " le prévenu ne reconnaît pas la gravité du délit", mais sa défense rétorque que " les réquisitions du Procureur sont disproportionnées". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, et compte tenu d'un casier judiciaire vierge, le tribunal le condamne à six mois de prison avec sursis.

