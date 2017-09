Tournoi des Léopards : La Glacerie et le Caen BC, rois du basket normand

L'US La Glacerie (Manche) et le Caen BC (Calvados) ont remporté samedi 9 septembre 2017 le tournoi des Léopards organisé par Le Havre (Seine-Maritime). Un rendez-vous amical qui a permis aux équipes phares de la région de se jauger avant le retour des différents championnats de basket.

La première édition mixte du Tournoi des Léopards a mis en lumière les équipes majeures de la Normandie, vendredi 8 et samedi 9 septembre 2017, au Havre (Seine-Maritime).

Une préparation sans faute

Qualifiées facilement la veille face aux Espoirs de Mondeville (87-47), les joueuses de La Glacerie (Manche) se sont imposées après les prolongations, face à l'hôte du jour, ALA Le Havre, 66 à 75. Une équipe dans laquelle évolue l'ancienne capitaine des Oranges, et que les Manchoises retrouveront en championnat de Nationale 1. L'USLG termine la préparation de sa saison sans aucune défaite.

Semaine faste pour le CBC

Chez les hommes, le Caen Basket Calvados avait éliminé Évreux en demi-finale (79-95). C'est une autre équipe de Pro B que les Calvadosiens ont retrouvé en finale aux Docks Océane: STB Le Havre. Le CBC s'est imposé 74 à 87, concluant en beauté une semaine de préparation ponctuée de trois victoires.

Les scores du week-end

• Vendredi 8 septembre



- US La Glacerie vs Espoirs de Mondeville 87-47

- ALA Le Havre 1 vs ALA Le Havre 2 92-32

- CB Caen vs ALM Évreux 79-95

- STB Le Havre vs Rouen MB 83-77

• Samedi 9 septembre



- ALM Évreux vs Rouen MB 77-81 (petite finale)

- ALA Le Havre vs US La Glacerie 66-75 (ap)

- STB Le Havre vs CB Caen (74-87)

