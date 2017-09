Au Havre, des avocats proposent de régler à l'amiable vos conflits

En juin 2017 a été inauguré au Havre (Seine-Maritime) le Centre de justice amiable du barreau du Havre. Son objectif: régler à l'amiable les conflits pour éviter un procès. Plus de cinquante dossiers ont déjà été traités.

Le Centre de justice amiable du barreau du Havre est une initiative des avocats havrais. Il a officiellement vu le jour fin 2015, mais son inauguration a eu lieu en juin 2017. 18 avocats ont été formés aux techniques de négociation amiable. Le centre propose un service gratuit d'informations et d'orientations ouvert aux personnes et aux entreprises.

Éviter un procès

L'objectif est de régler à l'amiable des conflits, qu'ils soient de voisinage, familiaux (comme un divorce) ou même au sein d'une entreprise (comme un différend entre un patron et un salarié). Le règlement à l'amiable permet d'éviter un procès souvent long et contraignant, d'autant que la condamnation est souvent mal comprise. Les avocats, tout en respectant la loi, vont pousser les plaignants à trouver leur propre solution à la résolution de leur problème. Le résultat n'est plus vu comme une sanction. Écoutez Pascale Guerard-Berquer, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Havre et fondatrice du Centre de justice amiable du barreau du Havre:

Le Centre de justice amiable est ouvert à tous

Tout le monde peut saisir ce Centre de justice amiable du barreau du Havre. Il est situé 132/134 boulevard de Strasbourg et vous pouvez le joindre au 06 58 94 13 93.

Depuis le début de l'année 2017, plus de cinquante dossiers ont été traités avec succès par le centre de justice amiable du barreau du Havre.

