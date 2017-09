Élections sénatoriales : qui sont les candidats dans l'Orne ?

Les élections sénatoriales auront lieu dimanche 24 septembre 2017. Dans l'Orne, deux sièges sont à pourvoir. Ils sont huit candidats à les briguer.

Dimanche 24 septembre 2017, la moitié des sièges de sénateurs seront renouvelés. L'Orne fait partie des départements concernés par l'élection. L'ensemble des sièges actuels, c'est à dire deux sièges, sont à pourvoir.

Qui vote ?

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège de "grands électeurs" : les députés et les sénateurs, les conseillers régionaux du département, les conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux dont le nombre varie selon les communes. Ces grands électeurs sont 1051 dans l'Orne. Dans le département, c'est un scrutin uninominal majoritaire. Le premier tour aura lieu le 24 septembre 2017 dans la matinée, le second dans l'après-midi, s'il est nécessaire.

Qui est candidat ?

Seule une sénatrice sortante est candidate à sa propre réélection, Nathalie Goulet (UDI). Le Républicain Jean-Claude Lenoir ne se représente pas. Sont candidats pour ce scrutin :

- Eugène Loïc Ermessent (Générations citoyens), suppléante Stélianne Bettefort

- Nathalie Goulet (UDI), suppléant Franck Poirier

- Lori Helloco (Divers gauche), suppléante Lydia Fayel

- Raymond Herbreteau (Front National), suppléante Katia Frémont

- Sébastien Leroux (Les Républicains), suppléante Anick Bruneau

- Philippe Senaux (Les Républicains), suppléante Florence Goulet

- François Tollot (PCF), suppléante Francine Brière

- Jean-Marie Vercruysse (La République en Marche), suppléante Hélène Obissier