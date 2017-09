Basket (LFB). Mondeville repart de l'avant

Suite à la triste nouvelle venue s'abattre sur l'USOM cette semaine, contraignant Loreen Kerboeuf de s'éloigner des parquets, le staff mondevillais comptera sur des ressources internes pour combler ce départ. L'équipe affronte ce samedi 9 septembre 2017 La Roche-sur-Yon en match amical.

Si les quinze premiers jours de reprise étaient consacrés essentiellement à la préparation physique et au jeu rapide, l'USO Mondeville semble désormais se tourner vers le collectif. Avec aucune victoire à la clé lors des premiers matchs amicaux (deux revers face à la Glacerie et un face à Angers), Mondeville se déplacera à La Roche-sur-Yon ce samedi 9 septembre 2017, toujours en sous-effectif "On ne sera pas dans la configuration du championnat (sans Gaucher ni Talbot, ndlr). Le but est de retrouver ce que l'on a travaillé à l'entraînement. On bosse de plus en plus le jeu placé, maintenant il va falloir prendre des repères. Cela permettra aussi de voir comment la Roche/Yon joue, étant donné que ça sera notre premier match de championnat", explique Romain Lhermitte, l'entraîneur. "Peu importe le résultat, ce qui compte c'est l'état d'esprit", poursuit-il.

Combler l'arrêt de Loreen Kerboeuf

Toujours privé de Kim Gaucher (arrivée à Mondeville mais qui fera son retour sur les parquets lundi 11 septembre prochain) et de Stéphanie Talbot, l'USOM vient de perdre gros au poste de meneuse. Avec un effectif déjà restreint, Mondeville se retrouve face à un dilemme de taille avant même le coup d'envoi de la saison régulière : "On a deux solutions : soit une jeune du centre de formation arrivera à la remplacer mais c'est difficile car elles sont très jeunes cette année ; soit il faudra tactiquement être très fort avec les cadres de l'équipe".

En attendant, Mondeville bénéficie d'un peu plus de trois semaines de travail avant le début des hostilités le 30 septembre prochain, face à La Roche/Yon.

