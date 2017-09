Cerfs de Luc Besson: soutien de la Fédération de chasse aux agriculteurs

Quelque 150 cerfs prolifèrent sur la propriété du cinéaste Luc Besson dans l'Orne. Ces animaux ravagent les cultures agricoles alentour. La Fédération de chasse vient d'apporter son soutien aux agriculteurs.

Le maire de la petite commune de La-Trinité-des-Laitiers (Orne) a organisé mercredi 6 septembre 2017 une réunion pour faire le point sur les dégâts causés dans son secteur par la faune qui prolifère sur la propriété ornaise de Luc Besson. La horde comprendrait quelque 150 animaux…

Problèmes de sécurité routière

Christophe de Balorre, président de la Fédération des chasseurs de l'Orne - et président du Conseil départemental - apporte son soutien aux agriculteurs dans cette problématique récurrente, qui ne fait que s'accentuer au fur et à mesure du temps. Les animaux, qui ne sont pas chassés sur la propriété du cinéaste, sont de plus en plus nombreux. Le bois de cette propriété n'est pas clôturé, ce qui permet aux cerfs d'aller se nourrir dans les champs alentour. Outre les ravages aux cultures, cette prolifération animale pose aussi de vrais soucis de sécurité routière, comme le note Christophe de Balorre:

Christophe de Balorre souhaite rencontrer Luc Besson au plus vite pour trouver une solution, mais le réalisateur serait actuellement en Chine.

A LIRE AUSSI.

Dans l'Orne, les agriculteurs veulent abattre les cerfs de Luc Besson