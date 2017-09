A Colombelles, près de Caen, les policiers municipaux seront armés

La ville de Colombelles (Calvados), près de Caen, a présenté ses mesures de prévention sur la question de la sécurité. Parmi les mesures : de la vidéoprotection et l'armement des policiers municipaux.

La ville de Colombelles (Calvados) a présenté vendredi 8 septembre 2017, les nouveaux moyens alloués à sa police municipale. "La délinquance ou les vols ne se sont pas accrus mais il s'agit ici de prévention notamment parce que la ville s'agrandit", explique Marc Pottier, le maire de Colombelles.

Ainsi, un nouvel agent municipal est venu renforcer l'équipe de policiers. Ils sont désormais quatre à veiller à la tranquillité de cette commune de plus de 7 000 habitants. "Les patrouilles sont plus dynamiques, présentes plus longtemps sur le territoire". Les horaires d'ouverture de la police municipale ont d'ailleurs été élargis après 20 heures. "La police municipale est une police de proximité. Il faut qu'elle connaisse son territoire et les habitants. C'est important qu'elle en ait les moyens".

Être capable d'intervenir en cas d'attentat

À partir de début 2018, les quatre agents municipaux seront également armés. "Nous sommes en état d'urgence et c'est vrai que les gens se demandent pourquoi la police municipale n'est pas armée, explique Mickaël Monnel, le nouveau policier de Colombelles, nous sommes les premiers acteurs sur le terrain. L'armement est nécessaire. Déjà ça rassure la population et puis on nous demande de protéger les personnes et les biens, si demain un attentat devait se produire dans notre ville nous serions incapables d'intervenir". Conformément à la loi, les policiers municipaux ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en cas de légitime défense.

D'ici la fin de l'année, la ville de Colombelles a également décidé d'installer 27 caméras de vidéoprotection dans le centre-ville et autour des établissements scolaires.

A LIRE AUSSI.

Les policiers municipaux armés : le débat fait rage en Normandie