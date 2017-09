Carte micro SD ou batterie rechargeable pour smartphone dans Gratter la Normandie sur Tendance Ouest

Du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2017, venez gratter la Normandie et remportez votre carte micro SD ou votre sur Tendance Ouest.

Jouez, chaque matin, avec la Normandie: grattez l'une des lettres du mot Normandie avec Wilfried entre 5h et 9h sur Tendance Ouest et gagnez des cadeaux, soyez bien attentif toute la semaine et ne grattez pas une lettre déjà découverte.

Cette semaine, repartez soit avec votre carte micro SD 64Go pour augmenter la capacité de stockage de votre smartphone ou tablette / soit avec votre batterie rechargeable pour smartphone ou tablette, déjà préchargée afin de ne plus jamais tomber en rade !

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS, envoyez le code WILFRIED au 7 11 12 (65 cts + prix du SMS).