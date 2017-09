Vos pronostics hippiques gratuits, pour ce Samedi 9 septembre

Aujourd'hui, le Prix RMC Finale European Trotting Masters Séries 2017 (Prix d'Eté), sera la course support du tiercé, quarté, quinté + sur l'hippodrome de Vincennes. 14 partants s'élanceront à 15h15 sur les 2 700 mètres de la 4ème course. Découvrez la sélection d'Apollinaire.

Dans la 4ème course à Vincennes, pour le Prix RMC Finale European Trotting Masters Séries 2017 (Prix d'Eté), Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 14, Bold Eagle

Le 11, Aubrions de Ger

Le 10, Valko Jenilat

Le 7, Twister

Le 9, Rigostarr Treb

Le 5, Volstead

Le 2, D.D's Hitman

Et le 12, On Track Piraten



Départ à 15h15